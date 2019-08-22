واصل منتخب مصر لناشئي كرة الطائرة تقديم عروضه القوية بتحقيق انتصاره الثاني في بطولة العالم تحت 19 عاما.

وتقام بطولة العالم للناشئين في تونس بالفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبا مقسمين على أربع مجموعات.

وتغلب منتخب الناشئين على الأرجنتين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليحقق انتصاره الثاني بعد الفوز على ألمانيا بطل أوروبا في الجولة الافتتاحية.

انفرد منتخب مصر بصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب مرور جولتين واقترب من التأهل الرسمي إلى ثمن النهائي.

*الفوز بنتيجة 3-1 أو 3-0 يحصل الفائز على 3 نقاط، الفوز 3-2 يحصل الفائز على نقطتين والخاسر نقطة*

ويقع منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات ألمانيا والمكسيك والأرجنتين واليابان.

وقدم منتخب الناشئين شوطا كبيرا في افتتاح المباراة إذ حول تأخره بفارق 7 نقاط إلى فوز في النهاية 25-23، قبل أن يفوز بسهولة في الشوط الثاني 25-16.

ولكن نجح منتخب الأرجنتين في العودة مجددا وخطف الشوط الثالث بنتيجة 25-21 ليقلص الفارق، لكن نجح الفراعنة في تحقيق نقاط المباراة كاملة بالفوز بالشوط الرابع 25-12.

وتصدر عبد الرحمن الحسيني قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط بـ 20 نقطة في المباراة يأتي خلفه زميله مروان النجار بـ 17 نقطة.

وبذلك تغلب منتخب مصر للناشئين على حساب ألمانيا بطل أوروبا، ومنتخب الأرجنتين وصيف أمريكا الجنوبية.

ويلعب منتخب مصر مباراة الجولة الثالثة أمام اليابان في الحادية عشر من ظهر غد الجمعة.

ووصل منتخب الأرجنتين للمربع الذهبي في بطولة العالم 4 مرات من قبل أخرها عندما حصل على وصافة البطولة عام 2015.

ويشارك منتخب الناشئين في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة.

وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فازت مصر بالمركز الرابع نسخة 2001 التي أقيمت في مصر.

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كرة طائرة - منتخب الناشئين يضع قدما في ثمن النهائي بالفوز على الأرجنتين