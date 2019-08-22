ماركا: ريال مدريد يريد دييجو لوبيز جديد.. الحل في روما

الخميس، 22 أغسطس 2019 - 12:29

كتب : FilGoal

دييجو لوبيز ريال مدريد‎

يسعى ريال مدريد لتعويض رحيله كيلور نافاس المُحتمل بعدما قدم الحارس طلبا من أجل الرحيل بعيدا عن أسوار سانتياجة بيرنابيو.

نافاس يؤمن أن الوقت قد حان لتغيير الأجواء، بعد أن بات جليا سيطرة تيبو كورتوا على مركز حراسة المرمى الأساسي في ريال مدريد (طالع التفاصيل).

لذلك بدأ الملكي في التفكير في اسم جديد ليكون بديلا للحارس البلجيكي بعد إعارة الأوكراني أندري لونين وبيع لوكا زيدان.

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ويضع ريال مدريد خطته من أجل محاكاة ما تم مع دييجو لوبيز الذي عاد للنادي بسن الـ 31 كخيار ثان وأصبح لاحقا حارس الفريق الأول على حساب إيكر كاسياس.

ويتواجد الحارس الإيطالي أنطونيو ميرانتي لاعب روما على رأس القائمة بعدما ضم الذئاب الحارس الإسباني باو لوبيز في الصيف الجاري.

ويضم روما أيضا في مركز حراسة المرمى، الدولي الدنماركي أولسون الذي حل بديلا للبرازيلي أليسون الذي رحل في صفقة قياسية الصيف الماضي لـ ليفربول الإنجليزي.

وسبق لـ ميرانتي أن لعب لأندية يوفنتوس وبارما وبولونيا قبل أن يحط الرحال في العاصمة رفقة روما.

الحارس البالغ 36 عاما لعب الموسم الماضي 13 مباراة في الدوري الإيطالي ودوري الأبطال، استقبلت شباكه 9 أهداف وخرج في 6 مباريات بشباك نظيفة.

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