ماركا: نافاس طلب الرحيل عن ريال مدريد

الخميس، 22 أغسطس 2019 - 00:46

كتب : FilGoal

كيلور نافاس - ريال مدريد

بعد أن أدرك انعدام فرصه في حراسة مرمى ريال مدريد، يبدو كيلور نافاس راغبا في مغادرة النادي الملكي.

كيلور نافاس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن نافاس تقدّم بطلب للرحيل إلى إدارة ناديه، سعيا لخوض تجربة جديدة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

نافاس يؤمن أن الوقت قد حان لتغيير الأجواء، بعد أن بات جليا سيطرة تيبو كورتوا على مركز حراسة المرمى الأساسي في ريال مدريد.

أخبار متعلقة

أس: نافاس يقترب من البقاء في ريال مدريد تقرير: ريال مدريد حدد سعر نافاس.. لن يرحل مجانا رسميا - استبعاد نافاس من قائمة كوستاريكا بناء على طلب منه ماركا: ريال مدريد أبلغ نافاس برحيله

حارس المرمى الكوستاريكي حاول عكس الوضع خلال فترة الإعداد، لكن زيدان اتخذ قراره وكان واضحا في التعويل على كورتوا.

نافاس كان محط اهتمام من باريس سان جيرمان في بداية سوق الانتقالات، لكن تولي ليوناردو أراوجو منصب المدير الرياضي في النادي الفرنسي عطّل الصفقة.

رغم ذلك، يؤمن المحيطون بـ نافاس أن فرصه في اللعب لـ باريس سان جيرمان قائمة بسبب رغبة الأخير في استقدام حارس مرمى.

من جانبه، سيضطر ريال مدريد إلى دخول السوق بشكل متأخر والبحث عن بديل لـ كورتوا، وهدفه سيكون حارس مرمى صاحب خبرة يقضي موسما وحيدا في الفريق.

ريال مدريد تخلى بالفعل عن الأوكراني الشاب أندري لونين وتركه يخرج معارا إلى بلد الوليد لمدة موسم، كما باع لوكا زيدان إلى راسينج سانتاندير.

اقرأ أيضا:

حوار في الجول – ميتشو يتحدث عن أيامه الأولى في الزمالك.. ويرد على شيئين يقلقان الجماهير

بالستينو التشيلي.. ألوان فلسطين التي ترفض الاستسلام

يوسف في إفريقيا.. لقبان وسجل للنسيان خارج الأهلي

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: معلول ليس في السعودية.. يريد الاستمرار مع الأهلي

سويلم لـ في الجول: الاستقرار على مدرب المنتخب؟ ننتظر عودة الوزير من تونس

كيلور نافاس ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

ليكيب: ريال مدريد يعرض 100 مليون يورو + 3 لاعبين لأجل نيمار.. وباريس يرفض 2 ساعة | أوروبا
خليل حجي لـ في الجول: لا أعلم من لقبني بـ"نيمار".. والإسماعيلي لم يبلغني بشيء يخص مستقبلي 2 ساعة | الدوري المصري
ماركا: نافاس طلب الرحيل عن ريال مدريد 2 ساعة | أوروبا
إنييستا قبل لقاء توريس الأخير: الأمر غريب لكنني سعيد.. ومن الأفضل فوزنا بالمواجهة 3 ساعة |
جمال محمد علي: لم نناقش ملف مدرب المنتخب خلال الاجتماع الأول لاتحاد الكرة 3 ساعة | الدوري المصري
يوسف في إفريقيا.. لقبان وسجل للنسيان خارج الأهلي 3 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 2 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 3 خبر في الجول – لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب 4 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل

قد ينال إعجابك