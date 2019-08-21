نفى ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، ما يتردد حول الاستقرار على هوية مدرب منتخب مصر المقبل.

وصرّح سويلم لـFilGoal.com: "لم نستقر على اسم بعينه لتدريب منتخب مصر".

وأوضح: "ننتظر عودة وزير الرياضة من تونس يوم الجمعة، حتى نجتمع معه يوم السبت في حضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد".

وأكمل: "سندرس الموقف ثم نستقر على اسم المدير الفني".

وشدد: "لا مجال للتأخير مجددا، خلال أسبوع من تلك الجلسة سنعلن اسم المدرب".

وعند سؤاله عن حقيقة الاستقرار على اسمين بعينهما للاختيار بينهما: "غير ما صحيح ما يتردد حول استقرارنا على اسمين بعينهما للاختيار بينهما".

وأتم: "لدينا الكثير من الأسماء المطروحة، ولم نستقر على مدرب بعينه، سنعلن عنه بعد الجلسة".

ويُنتظَر أن يعلن الاتحاد المصري عن اسم خليفة خافيير أجيري، والذي يتوقع أن يكون مدربا وطنيا.

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