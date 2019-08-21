"امتلاك النجوم لا يعني شيئا دون السيطرة ووجود طريق للسير فيه" هذا ما يؤمن به الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الجديد للزمالك، والذي يتحدث عن خطته للعمل في القلعة البيضاء.

وتولى ميتشو قيادة الزمالك بعد رحلة في قارة إفريقيا امتدت 18 عاما عرف خلال النجاح في كل مكان زاره، والآن يسعى لأن يظل هذا النجاح مصاحبا له في مصر.

ويحاور FilGoal.com ميتشو عن أيامه الأولى في الزمالك، قيادته لقائمة مدججة بالنجوم لأول مرة في مسيرته التدريبية، وكيف يتعامل مع القلق من تدخلات رئيس النادي.

في البداية، ما هي انطباعاتك بعد أيامك الأولى في الزمالك؟

أنا شخص سعيد بالعمل مع هؤلاء اللاعبين، رأيت لاعبين أصحاب مواهب كبيرة في الفريق وكل واحد منهم لديه الرغبة والقدرة على التطور على المستوى الفردي، وأيضا على المستوى الجماعي لمصلحة الفريق.

ولذلك أنا متحمس لتقديم كل ما لدي من أجل اللعب بشكل منظم وجيد وتحقيق النتائج المرغوبة لأن الفريق يستطيع تحقيق ذلك.

ما حقيقة أن دوسان نينكوفيتش مدرب الزمالك في الثمانينات عمك؟

ليس عمي بشكل مباشر، ولكننا أبناء عمومة من بعيد.

يبدو أنك مرتبط بالزمالك منذ زمن طويل

هذا صحيح.

هل تعتقد أنك غير محظوظ في توقيت توليك المهمة قبل استكمال مباريات كأس مصر ومواجهة الأهلي في السوبر؟

أنا أؤمن بالعمل الجاد، وسأبذل أقصى ما لدي من أجل العبور من هذين التحديين الصعبين.

قبل القدوم لمصر، هل درست الفريق ولاعبيه؟

بالتأكيد، أعرف كل لاعب حتى صغار السن.

على المدرب أن يُظهر الاحترام والحب للاعبيه بالعمل الجاد من أجل تطويرهم على المستويين الشخصي والمهني، ويجب أن يكون اللاعبون قدوة ومثال يحتذى به للمشجعين.

جماهير الزمالك متحمسة لعودة شيكابالا، كيف ترى ذلك؟

شيكابالا لاعب عظيم يعرف قيمة قميص الزمالك.

هل تعلم أنني كنت أرغب في ضم شيكابالا عام 2011 عندما كنت مدربا للهلال السوداني.

لكن مر 8 سنوات وشيكابالا الآن يبلغ 33 عاما، كيف تساعده لتقديم أفضل ما لديه في الملعب؟

خبرته مع النضج سيمثلان إضافة قوية كبيرة للزمالك، مع قدراته بالتأكيد.

أنا وشيكابالا نعرف بعض جيدا ولعبنا ضد بعضنا أكثر من مرة، كان دائما لاعبا من الصعب مواجهته. ولكن الآن نحن في نفس الفريق وأستطيع استخدامه لضرب المنافسين.

وليس شيكابالا فقط، أرغب في مساعدة كل اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

الزمالك ضم أيضا أشرف بنشرقي وأوناجم وهما ثنائي مغربي تنتظر منه الجماهير الكثير، ما رأيك في اللاعبين؟

أثبتا أنهما لاعبان كبيران بجودة عالية ونجحا في إحداث الفارق، وسأقوم بكل شيء ممكن لأجعلهما يؤديان وفقا لتوقعات الجماهير.

ووحيد هاليلوزيتش مدرب منتخب المغرب صديق شخصي لي، وبالتالي إذا أدى بنشرقي وأوناجم بطريقة جيدة مع الزمالك سينضمان للمنتخب.

جماهير الزمالك لديها تخوفان، الأول هو أنك لم تقد تشكيلا يضم هذا العدد من النجوم من قبل، ما ردك؟

الجودة لا تعني شيئا بدون سيطرة واتجاه تمشي فيه، سأمنح اللاعبين قلبي لكن سأطلب منهم التضحية بروحهم لخدمة الزمالك بكل إمكاناتهم وجعل الجماهير سعداء.

ولكن في أوغندا على سبيل المثال امتلكت دينيس أونيانجو فقط، لكنك الآن لديك قائمة تضم 25 نجما

أحترم النجوم الذين يقدمون ما لديهم في الملعب وليس النجوم على الورق.

في كرة القدم، كل مباراة لها نجومها وأتمنى أن نجد الطريقة التي تجعل كل لاعب يقدم أفضل ما لديه.

التخوف الثاني من جماهير الزمالك يتعلق بتدخلات رئيس النادي، ماذا ستفعل لو طلب التدخل في عملك؟

أنا بمثابة رجل يقوم بعملية انتحارية هنا وهدفي هو النجاح بأي شكل، الموقف أشبه برجل عليه العوم وإلا سيغرق.

أصدق ما يقوله رئيس الزمالك وأقدر الثقة التي يمتلكها في شخصي، ودائما أقول لنفسي في نهاية كل يوم أنني لا يمكن أن أخيب أمل هذا الرجل وملايين من جماهير الزمالك.

الزمالك استعاد هيبته الإفريقية بعد التتويج بكأس الكونفدرالية، هل الفريق يستطيع الفوز بدوري الأبطال هذا الموسم؟

آسف ولكنك أخطأت في عنوان الشخص الذي تنتظر منه الإجابة، أنا لا أعد بشيء.

ولكنني أقوم بعملي بكل جد بالمعايير التي يمكن أن تحول أهدافنا لحقيقة.

الأهلي يعاني من تخبط فني بعد إقالة مدربه، هل يساعدك ذلك قبل مباراة السوبر؟

لا أفكر في شيء أبعد من مباراة المقاصة.

بعد اعتذار مدرب الحراس الصربي عن عدم الحضور، متى يصل المدربان الأجنبيان في الجهاز؟

لازلنا ندرس هذا الأمر، وسيصلان خلال الأيام المقبلة.

أخيرا، هل لديك رسالة لجماهير الزمالك؟

سأتحدث لكم من خلال عملي وأداء الفريق في المباريات.

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