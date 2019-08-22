كوبا ليبرتادوريس - بوكا جونيورز يقترب من نصف النهائي.. وثنائية هنريكي تضرب شباك إنترناسيونال

ضمن بوكا جونيورز الأرجنتيني مقعدا بنسبة كبيرة في المربع الذهبي لكوبا ليبرتادوريس بعدما عاد بفوز ثمين خارج قواعده بثلاثية دون رد على ليجا دي كيتو الإكوادوري.

بينما وصف البرازيلي برونو هنريكي الأسبوع الجاري بالأفضل في مسيرته بعدما ساهم بتسجيل هدفين وقيادة فلامنجو في الفوز على إنترناسيونال البرازيلي على ملعب ماراكانا.

مواجهات ربع النهائي بدأت بلقاء بالميراس أمام جريميو في مواجهة برازيلية خالصة انتهت بفوز الأول بهدف نظيف (طالع التفاصيل).

وتحت أنظار الإيطالي دانييلي دي روسي من على مقاعد البدلاء نجح بوكا جونيورز في وضع قدما في نصف النهائي بالفوز بنتيجة 3-0 على ليجا دي كيتو الذي يضم في صفوفه أنطونيو فالنسيا قائد مانشستر يونايتد ا لسابق.

الشوط الأول من اللقاء شهد تفوق بوكا جونيورز بهدف وحيد عن طريق رامون أبيلا في الدقيقة 11 بعد انفراد بالحارس الذي راوغه ليسكن الكرة في الشباك.

وقبل دقيقة على نهاية الشوط الأول تعرض أوريجيلا للطرد من صفوف أصحاب الأرض بعد تدخل قوي في منتصف الملعب، ليزيد من الصعوبات على فريقه.

إيمانويل راينوسو والذي حل بديلا في الشوط الأول لماورو زارتي لاعب لاتسيو السابق، نجح في تسجيل الهدف الثاني بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني من ركلة حرة مباشرة.

ومن على مقاعد البدلاء تعرض كيفين ميندا لاعب الفريق الإكوادوري، وفي الدقيقة 81 سجل لويس كايسيدو هدفا بالخطأ في مرماه بعدما ارتدت الكرة من الحارس لتصطدم به وتسكن الشباك بعد تسديدة أبيلا.

ليدخل بوكا جونيورز لقاء الإياب في ملعب لابومبونيرا وهو يحتاج على الأقل التعادل من ضمان التأهل.

🔝¡Tremendo goleador! Wanchope Ábila metió 6⃣ goles en los últimos 🔟 partidos por eliminación directa en la #Libertadores 👏 Cinco fueron con @BocaJrsOficial y uno con @CAHuracan pic.twitter.com/im8H4gyCYY — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 22, 2019

وبالانتقال إلى الأراضي البرازيلية، نجح فلامنجو في فك شفرة دفاعات إنترناسيونال في 4 دقائق بالشوط الثاني.

برونو هنريكي الذي تلقى الاستدعاء الأول له للمنتخب البرازيلي مطلع الأسبوع الجاري، نجح في قيادة فريقه للفوز بتسجيل هدفين في الدقيقة 75 و79.

المباراة شهدت خشونة زائدة بين الطرفين، إذ أشهر الحكم 4 بطاقات صفراء بواقع 2 لكل فريق في الشوط الثاني.

🎥 ¡Para volver a ver! Lo mejor del triunfo de @Flamengo ante @SCInternacional por la ida de los cuartos de final de la #Libertadores. 🏆 @FutbolSantander pic.twitter.com/RHT68IuWnb — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 22, 2019

وتتبقى مباراة أخيرة في ذهاب مرحلة ربع النهائي تجمع ريفر بليت الأرجنتيني حامل اللقب مع سيرو بورتينو الباراجوياني.

وتقام مباريات الإياب الأسبوع المقبل لحسم هوية المتأهلين للمربع الذهبي من النسخة التي تحمل رقم 60.

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