تشاكا يتعافى من الإصابة وأصبح لائقا لمواجهة ليفربول

تعافى جرانيت تشاكا لاعب وسط أرسنال من الإصابة التي لحقت به وأصبح لائقا لمواجهة ليفربول في الدوري.

جرانيت شاكا النادي : أرسنال أرسنال

ويحل أرسنال ضيفا على ليفربول يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وغاب تشاكا عن مباراة الجولة الثانية أمام بيرنلي رغم مشاركته في الافتتاح أمام نيوكاسل، بداعي الإصابة في الظهر.

ووفقا لتقرير صحيفة ديلي ميل، يستعد يوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال لاستعادة لاعب الوسط قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول.

وأضاف التقرير أن الجهاز الطبي لأرسنال يرى أن اللاعب متاحا لمواجهة السبت وبإمكانه المشاركة وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وفي نفس السياق، أرسنال يقترب من استعادة ميسوت أوزيل بعد غيابه عن أول مباراتين في الموسم بسبب افتقاره للياقة البدنية.

وشارك الثنائي تشاكا وأوزيل في تدريبات أرسنال بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة ليفربول.

الجدير بالذكر أن أرسنال وليفربول فقط لديهما العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط من المباراتين.

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