كلوب: بايرن يحتاج كوتينيو.. لم أر لاعبا مثله منذ دل بييرو

انهال يورجن كلوب مدرب ليفربول، بالإشادة على لاعبه السابق فيليبي كوتينيو المنتقل مؤخرا إلى بايرن ميونيخ.

كوتينيو رحل عن ليفربول في يناير 2018 صوب برشلونة، لكنه لم ينجح في فرض اسمه خلال موسم ونصف، ليرحل معارا إلى بايرن في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وصرّح كلوب عن لاعب الوسط البرازيلي: "بايرن ميونيخ تحصل على لاعب يجيد الاستحواذ ويحرّك الفريق بشكل مميز ويتحكم في شكله".

وأضاف في حديثه إلى صحيفة "كيكر" الألمانية: "لقد لعب في مركزه المفضل كصانع ألعاب في أوقات نادرة معي، يمكنه أن يلعب كمحور أو كجناح أيسر، إنه مميز في المساحات الضيقة، ولكنه سريع أيضا ويستغل المساحات".

وأكمل مشبها كوتينيو بالإيطالي أليساندرو دل بييرو: "لديه رؤية رائعة وقرارات مميزة، منذ أليساندرو دل بييرو الذي أطلق تسديدات صاروخية من زوايا مماثلة، فإنني لم أر لاعبا قادرا على الدخول إلى العمق وصنع الخطورة مثل كوتينيو".

وأتم: "بايرن يحتاجه، الآن عليهم أن يدمجونه في الفريق ويعاملونه جيدا حتى يُخرج كل قدراته. الدوري الألماني كسب لاعبا من طراز رفيع".

وتزامن كلوب وكوتينيو في ليفربول بين 2015 و2018، قبل أن يرحل الأخير إلى برشلونة.

اقرأ أيضا:

بالستينو التشيلي.. ألوان فلسطين التي ترفض الاستسلام

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: معلول ليس في السعودية.. يريد الاستمرار مع الأهلي

سويلم لـ في الجول: الاستقرار على مدرب المنتخب؟ ننتظر عودة الوزير من تونس

مصدر من إنبي لـ في الجول: اتفقنا مع الأهلي على استعارة محمد شريف

خبر في الجول - تقييم أخير لـ خليل حجي في الإسماعيلي.. "قد يرحل عن الفريق"