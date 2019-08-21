مصدر من إنبي لـ في الجول: اتفقنا مع الأهلي على استعارة محمد شريف

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 22:39

كتب : حامد وجدي

محمد شريف - الأهلي - طلائع الجيش

ساعات قليلة أصبحت تفصل محمد شريف لاعب النادي الأهلي من الانتقال لصفوف إنبي.

وكشف مصدر داخل نادي إنبي لـFilGoal.com: "اتفقنا مع مسؤولي الأهلي على التعاقد مع محمد شريف على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد".

وأضاف "سيتم الإعلان عن الصفقة بعد الاتفاق على الأمور المالية بين نادي إنبي واللاعب".

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وأتم المصدر المسؤول تصريحاته لـFilGoal.com "سيتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أعلن عبر FilGoal.com عن وصول عرض لـ محمد شريف من نادي إنبي لاستعارته.

وصرّح مدير الكرة في الأهلي: "ندرس عرض إنبي لاستعارة شريف لمدة موسم، وسنرد على إدارة الفريق البترولي فور الاستقرار على قرار".

وعلم FilGoal.com أن هناك موافقة مبدئية داخل جدران الأهلي على الموافقة على عرض إنبي، بغية توطيد العلاقة مع إدارته التي تعاونت في السابقة مع القلعة الحمراء في أكثر من صفقة، وأيضا بسبب صعوبة حصول شريف على فرصة مع فريقه الحالي.

شريف (23 عاما) انتقل إلى الأهلي قادما من وادي دجلة في يناير 2018، ولم يشارك سوى في 12 مباراة، سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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