ريفالدو: سيكون من الرائع أن يتجاور نيمار ورونالدو في يوفنتوس

يعتقد النجم البرازيلي ريفالدو أن انتقال مواطنه نيمار إلى يوفنتوس الإيطالي سيكون مثيرا لمجاورته البرتغالي كريستيانو رونالدو.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان يوفنتوس

ولا يزال موقف نيمار حائرا بين ريال مدريد وبرشلونة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

ريفالدو تحدث لموقع "بيتفير" قائلا: "سيكون من المثير للغاية أن أرى نيمار يلعب بجوار البرتغالي رونالدو".

وأكمل "اعتقد أنه سيكون رائعا لهم أن يلعبا سويا وسيساعد رونالدو في تسجيل مزيد من الأهداف والصناعة".

وتابع "أتوقع لهم سويا أن يكونا ثنائية رائعة ومميزة، ونيمار قد يساعد الفريق، ويتقاسمان بعض المسؤولية، لأن في الوقت الحالي، يتواجد رونالدو فقط".

وأتم "يوفنتوس يمتلك نجما واحدا، لذلك نيمار سيكون أكثر إفادة للنادي بجوار زملائه الجدد".

نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 من برشلونة بمبلغ 222 مليون يورو ما يجعله اللاعب الأغلى في التاريخ.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى دخول يوفنتوس على خط مفاوضات ضم النجم البرازيلي. (طالع التفاصيل)

تمتد سوق الانتقالات الجارية حتى 2 سبتمبر، والصراع مازال مستمرا حول مستقبل نيمار.

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