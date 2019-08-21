ضياء السيد: برادلي الأنسب لقيادة الأهلي

يرى المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب ضياء السيد، أن المدرب الأمريكي بوب برادلي هو الأنسب لقيادة النادي الأهلي في الفترة المقبلة خلفا للأوروجواني مارتن لاسارتي.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج ستوديو ٩٣.٧ على أون سبورت إف إم: "بردلي هو المدرب الأنسب للأهلي في الفترة المقبلة".

وأضاف "لاعبو الأهلي يحتاجون للتطور لأنهم لم يتطورا منذ ما يقرب من عامين".

وواصل "الأهلي يحتاج إلى مدرب يطور من أداء رمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالو، لأنهم لا زالوا يمتلكون الكثير".

واستكمل "برادلي هو أول من استخدم محمد صلاح كمهاجم وقد نجح في ذلك وكان هداف المنتخب".

وأتم "وقتها كان محمد أبو تريكة يمر بفترة صعبة وكان يجلس احتياطياً، كان مدرب الأحمال في جهاز برادلي يخصص تدريبات منفردة له ساهمت في عودة أساسيا واستكمال مسيرته في الملاعب لفترة ليست بالقصيرة".

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