أيمن طاهر: لا أتردد في تلبية نداء الزمالك.. وتركت حارسا سيكون الأول في مصر

أبدى أيمن طاهر امتنانه لشغل منصب مدرب حراس مرمى نادي الزمالك بالفترة الماضية، متمنيا التوفيق للجهاز الفني الجديد.

ويرحل طاهر عن الجهاز الفني للزمالك، ويعوضه الصربي مومير كيريتش رفقة مواطنه ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".

وصرّح طاهر: "أشكر مسؤولي الزمالك على وجودي طوال الفترة الماضية رفقة الفريق الأول، والثقة الكبيرة التي تلقيتها منهم".

وأكمل في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "العمل داخل جدران الزمالك تحت أي ظرف وأي مسمى لا ينقص من تاريخي إطلاقا، لولا اسم الزمالك الكبير لما صنعنا أسامينا، من المستحيل أن أنسى فضل قميص الزمالك علي".

وأكمل: "لن أتردد في تلبية نداء الزمالك في أي لحظة كما حدث في السابق، فهذه ليست أول مرة يطلبني الزمالك وأرحل لخوض تجربة جديدة، لكن عندما يناديني بيتي ألبي النداء".

وأضاف: "رحلت عن الزمالك وتركت توليفة قوية لحراسة مرمى الزمالك بين الحاضر والمستقبل".

وبشّر بمستقبل مشرق في حراسة مرمى القلعة البيضاء: "انضمام عواد وأبو جبل سيكون قوة لحماية مرمى الفريق، بجانب رهاني على محمد صبحي الذي أعد الجميع أنه سيكون حارس مرمى مصر الأول، فضلا عن وجود محمود عبد الرحيم جنش".

وأتم: "لم أنشغل يوما بالهجوم على شخصي، فما يشغلني هو الزمالك وخدمته فقط، وأتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد".

وشغل طاهر منصب مدرب حراس المرمى في الاتحاد السكندري بالموسم الماضي، قبل أن ينضم إلى جهاز خالد جلال بالزمالك، ثم طارق يحيى.

وشكر أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك نظيره أيمن طاهر بعد موافقة الأخير على تدريب حراس المرمى لحين وصول الصربي كيريتش.

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