"أول ناد يملكه مجموعة من السيدات".. سان لويس ينضم إلى الدوري الأمريكي

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 21:45

كتب : إسلام أحمد

سان لويس - الدوري الأمريكي

ينضم نادي سان لويس إلى الدوري الأمريكي في موسم 2022 وسيصبح أول ناد يملكه مجموعة من السيدات يشارك في المسابقة.

الدوري الأمريكي يضم حاليا 24 فريقا وسوف يزداد العدد إلى 30 فريقا وفقا لخطط الاتحاد للتوسع وزيادة شعبية اللعبة في الولايات المتحدة الأمريكية.

دون جاربر رئيس المسابقة تحدث عن انضمام الفريق الجديد: "سان لويس مدينة ذات ثقافة كروية غنية، أنها سوق عملنا على اقحامها لذلك نحن بفخر نرحب بهم".

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وسيصبح النادي رقم 28 في المسابقة بعدما تم دفع مبلغ 200 مليون دولار قيمة الاشتراك في المسابقة، إذ سيتم تحديد لاحقا اسم النادي والملعب الخاص به.

النادي يمتلكه كارولين بيتز و6 سيدات من عائلة تايلور التي تمتلك أحد كبرى شركات إيجار السيارات في الولايات المتحدة.

كارولين تحدثت أثناء مؤتمر تقديم النادي الجديد الذي لم يتم تسميته بعد: "أنه شعور رائع لأن تمتلك سان لويس أول فريق يمتلكه أكبر عدد من العناصر النسائية".

ومن المنتظر أن ينضم فريقا جديدا ليصبح رقم 29 بعد دفع قيمة المشاركة في الدوري الأمريكي والذي سيتم اعتماده لاحقا.

ومن المقرر أن ينضم ناديي ناشفيل وإنتر ميامي الذي يملكه الإنجليزي ديفيد بيكام بدءا من الموسم المقبل، فيما سينضم نادي أوستن أف سي في موسم 2021.

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