الميدالية الأولى.. فريدة عثمان تفوز بفضية 100 متر حرة في دورة الألعاب الإفريقية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 19:39

كتب : عاطف شادي

فريدة عثمان

حققت السباحة المصرية الميدالية الأولى لها في دور الألعاب الإفريقي المقامة في المغرب، بعدما حصلت على المركز الثاني في سباق 100 متر حرة.

وحصلت فريدة عثمان على الميدالية الفضية بعدما أنهت السباق في زمن 55 ثانية و62 جزءا من الثانية، خلف السباحة الجنوب إفريقية إيرين التي فازت بالميدالية الذهبية.

وبعد الميدالية التي حققتها فريدة عثمان ارتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية إلى 17 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات.

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وتشارك فريدة عثمان أيضا في سباقات 50 متر حرة وفراشة خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية.

وكانت فريدة عثمان حصدت الميدالية البرونزية في بطولة العالم للألعاب المائية قبل أسابيع في كوريا الجنوبية ضمن منافسات 50 متر فراشة.

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