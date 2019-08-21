آخر صفقات الاتحاد.. رسميا - مدافع ليبي يحط الرحال في زعيم الثغر

أتم نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع الليبي أحمد شلبي بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وانتقل شلبي من نادي الأهلي بنغازي إلى زعيم الثغر الذي يدربه طلعت يوسف صاحب التجارب التدريبية السابقة في ليبيا.

شلبي (25 عاما) يلعب في مركز قلب الدفاع، ويصل طوله إلى 185 سم.

ويمتلك شلبي عدة مباريات دولية مع منتخب بلاده ليبيا، ويُنتظَر أن يكون تدعيما قويا لدفاع الاتحاد.

وصرّح محمد مصيلحي رئيس الاتحاد لـ FilGoal.com أن "شلبي هو آخر صفقات الاتحاد السكندري في سوق الانتقالات الصيفية الحالية".

وكان الاتحاد قد أعلن تعاقده مؤخرا مع هشام محمد قادما من الأهلي.

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