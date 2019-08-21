مران الأهلي – تدريبات على إنهاء الهجمات.. وجلسة بين عبد الحفيظ ورمضان صبحي

خاض الأهلي مرانه المسائي على استاد مختار التتش في فرع الجزيرة اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة أطلع برة.

الأهلي يسعى لتأكيد تفوقه ذهابا على الفريق القادم من جنوب السودان، بعد أن تفوق عليه برباعية نظيفة في دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا، ويواجهه مجددا يوم الجمعة المقبل.

وشهد المران استمرار تأهيل الثنائي المصاب: سعد سمير ومحمد محمود.

كما اكتفى مروان محسن بتدريبات بدنية وتدريبات كرة خفيفة، إذ غاب عن المران الجماعي.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مع رمضان صبحي على هامش المران.

جناح الأهلي المعار من هدرسفيلد اكتفى بالمران في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، رفقة محمد هاني ظهير أيمن الفريق.

وخاض محمد الشناوي حارس المرمى تدريبات بدنية إضافية، كما غاب صالح جمعة عن المران.

واستكمل شريف إكرامي برنامجه التأهيلي للتعافي مع الإصابة، وواصل تدريبات الكرة تحت إشراف طارق سليمان مدرب حراس المرمى، قبل أن يستكمل المران بالركض حول الملعب.

وأشرف محمد يوسف المدير الفني المؤقت على تقسيمة كرة بحارس مرمى واحد، وطالب اللاعبين ببناء الهجمات من الخلف والتمرير إلى الأمام، كما خصص فقرة تدريبية لإنهاء الهجمات بصورة سليمة في مواجهة المرمى.

المدرب المؤقت للأهلي اجتمع بـ محمود وحيد ظهير أيسر الفريق في جلسة فنية، حرص خلالها يوسف على تجهيزه للمرحلة المقبلة بعد أن غاب اللاعب عن المشاركة بشكل دوري خلال الأشهر الماضية.

ويمر الأهلي بمرحلة انتقالية بعد إقالة مارتين لاسارتي قبل يومين، عقب الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز بالخسارة بهدف دون رد.

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