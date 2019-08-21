رسميا - فيورنتينا يعلن ضم ريبيري ويحدد موعد تقديمه

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 13:25

كتب : FilGoal

ريبيري - فيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا رسميا ضم الفرنسي فرانك ريبيري إلى صفوفه هذا الموسم.

فرانك ريبيري

النادي : فيورنتينا

فيورنتينا

وكان ريبيري قد وصل إلى فلورنسا الإيطالية صباح اليوم الأربعاء تمهيدا للتعاقد معه وإجراء الكشف الطبي.

وكان ريبيري -36 عاما- قد انتهى تعاقده مع بايرن ميونيخ بعد 12 عاما قضاها داخل النادي الألماني.

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وأعلن الموقع الرسمي لنادي فيورنتينا ضم ريبري رسميا دون تحديد مدة التعاقد.

وحدد فيورنتينا الساعة 5:30 مساء غد الخميس موعدا لتقديم فرانك ريبيري لوسائل الإعلام وبعد ذلك يفتح الأبواب للجماهير لاستقبال اللاعب في ملعب الفريق.

وكانت شبكة سكاي سبورت إيطاليا قد كشفت أن اللاعب وصل لاتفاق بالفعل مع نادي فيورنتينا ويتبقى فقط الكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي.

وأوضح التقرير أن اللاعب يحصل على 4 ملايين يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى 500 ألف يورو على هيئة محفزات إضافية.

وحقق ريبيري خلال مسيرته مع بايرن ميونيخ 23 بطولة مختلفة.

وخاض ريبيري 556 مباراة في مسيرته ونجح في تسجيل 146 هدفا وصنع 210 آخرين.

كما شارك في 81 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي ونجح في تسجيل 16 هدفا.

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