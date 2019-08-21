رسميا - مهاجم الجزائر ينضم إلى موناكو

أعلن نادي موناكو يوم الأربعاء تعاقده مع إسلام سليماني قادما من ليستر سيتي.

بطل أمم إفريقيا 2019 مع منتخب الجزائر لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف فينيرباهتشه.

وقال النادي الفرنسي في بيان: "يسر موناكو الإعلان عن ضم إسلام سليماني".

وأضاف البيان "سليماني انضم من ليستر سيتي على سبيل الاعارة مع خيار الشراء في المستقبل".

سليماني لم يلعب منذ 21 فبراير الماضي، بسبب إبعاده من قبل مدرب فريق فينيرباهتشة التركي والمشاركة مع الرديف.

قبل أن يشارك في عدة مباريات في بطولة أمم إفريقيا كبديل، بينما لعب مباراة واحدة بشكل أساسي.

🔴⚪️ AS Monaco are delighted to announce the arrival of forward @slimaniislam, who arrives from Leicester City on loan with a future option to buy. pic.twitter.com/j2pFHqajDL — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) August 21, 2019

بشكل عام، لعب سليماني هذا الموسم 25 مباراة مع فريقه التركي في كل البطولات وسجل 5 أهداف.

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