تقرير - ليفركوزن يدرس ضم لوفرين

يدرس باير ليفركوزن ضم الكراوتي ديان لوفرين مدافع ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسب تقارير ألمانية.

وتتزايد رغبة لوفرين في الرحيل من ليفربول في ظل عدم اعتماد يورجن كلوب عليه هذا الموسم، علما بأن سوق الانتقالات ينتهي في ألمانيا في الثاني من سبتمبر المقبل.

وذكرت جريدة بيلد الألمانية أن ليفركوزن يفكر في ضم لوفرين في ظل حاجته لمدافع يمتلك الخبرة.

ويدرس ليفركوزن طلب إعارة لوفرين، بينما لم يتخذ ليفربول قراره ببيع اللاعب أو إعارته أو الإبقاء عليه.

شبكة "سكاي" في نسختها الإيطالية. ذكرت الأسبوع الماضي أن ليفربول استقبل عرضا من روما لضم لوفرين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في نهاية المدة، لكن الصفقة توقفت.

ولم يعد لوفرين خيارا أساسيا في ليفربول إذ أن يورجن كلوب مدرب الفريق أصبح يفضل الثلاثي جويل ماتيب وفيرجيل فان ديك وجو جوميز في اختياراته في مركز قلب الدفاع، وأشارت سكاي إلى أن النادي قد يسمح للاعبه للرحيل إن وجد عرضا مناسبا لكل الأطراف.

وأوضحت "سكاي" أن الاتفاق على البنود الشخصية لن يكون مشكلة، إذ أن روما لديه حتى يوم 2 سبتمبر المقبل موعد إغلاق السوق الصيفية، في حين أنه سيبدأ موسمه في الدوري الإيطالي ضد ضيفه جنوى يوم السبت.

لوفرين صاحب الـ30 عاما انضم إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في صيف 2014 ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك الكرواتي في 18 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم الماضي ما بين أساسي وبديل سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

تقارير إنجليزية أخرى قالت إن ليفربول يخشى الإصابات وخسارة لوفرين، على الرغم من امتلاكه 5 قلوب دفاع، منها الوافد الجديد سيب فان دين بيرج صاحب الـ17 عاما من زفوله الهولندي.

اقرأ أيضا

رونالدو: يمكنني اللعب حتى عامي الـ 41.. نجلي صُدم عند مشاهدة مكان نشأتي

مدربه: حجازي يبكي ليعود في أقرب وقت

عمرو الجنايني: الانتماء الزمالك؟ أعد بتطبيق العدل على كل الأندية

إنجازات كرة اليد المصرية.. "المُعلم تيدمان" من هنا كانت البداية

رئيس لجنة الحكام يرد على انتقاده بسبب العمل في قناة الأهلي.. وحقيقة إيقاف جهاد جريشة