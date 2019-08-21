تقرير: سان جيرمان طلب ضم ديمبيلي ضمن صفقة نيمار

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 12:41

كتب : FilGoal

ديمبيلي

طلب نادي باريس سان جيرمان إدراج عثمان ديمبيلي ونيلسون سيميدو ضمن صفقة بيع نيمار إلى برشلونة.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

وكانت التقارير تشير إلى عرض برشلونة إدراج فيليبي كوتينيو وإيفان راكيتيتش في الصفقة قبل أن يرفض باريس سان جيرمان وينتقل كوتينيو إلى بايرن ميونيخ معارا.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن باريس سان جيرمان كان يرغب في ضم ديمبيلي وسيميدو ضمن الصفقة بجانب المال.

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وأشار التقرير إلى رفض سان جيرمان عروض ضم صامويل أومتيتي وراكيتيتش وكوتينيو.

وأوضح التقرير أن رغبة سان جيرمان كانت الحصول على الثنائي ديمبيلي وسيميدو بجانب 100 مليون يورو، لكن اللاعبان كانت رغبتهما الاستمرار وعدم الرحيل.

وكان برشلونة قد تقدم بعرض جديد يطلب فيه استعارة نيمار لمدة موسم مع أحقية شراء بـ 160 مليون يورو.

وتعرض ديمبيلي إلى الإصابة في أول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني ومن المتوقع غيابه لمدة 5 أسابيع.

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