كرة يد - إعارة علي زين إلى الوحدة السعودي للمشاركة ببطولة العالم للأندية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 12:00

كتب : محمد سمير

علي زين نجم منتخب مصر لليد

وافق نادي الشارقة الإماراتي على إعارة علي زين إلى الوحدة السعودي من أجل المشاركة في بطولة العالم للأندية.

وتقام بطولة العالم لأندية كرة اليد في الفترة من 27 وحتى 31 أغسطس الجاري بمشاركة 10 فرق بينهم الزمالك المصري.

وكشفت صحيفة الإمارات اليوم على موافقة نادي الشارقة على إعارة اللاعب من أجل المشاركة في بطولة العالم للأندية.

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ويلعب الوحدة السعودي مباراته في ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل أمام تاوباتي البرازيلي.

بينما ينتظر الزمالك الفائز من مواجهة جامعة سيدني الاسترالي وكييل الألماني في ربع النهائي الأربعاء المقبل.

وكان علي زين قد توج مع فريق الشارقة ببرونزية بطولة كأس آسيا لكرة اليد التي حصل على لقبها الدحيل القطري.

وحصل علي زين على جائزة أفضل ظهير أيسر في بطولة كأس آسيا التي أقيمت في أبريل الماضي.

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