خاص رسميا – هشام محمد ينضم إلى الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 - 18:17

كتب : أحمد شاكر

هشام محمد قائد الأهلي أمام الداخلية

انتقل هشام محمد لاعب خط وسط الأهلي إلى الاتحاد السكندري رسميا اليوم الثلاثاء.

هشام محمد

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وقال محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "هشام محمد انضم لنا بعقد يمتد لموسمين بشكل رسمي اليوم".

وواصل "هشام انضم لنا في صفقة انتقال حر".

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وتابع "هشام لاعب من أصحاب الخبرات وسوف يضيف الكثير لنا في وسط الملعب مع اللاعبين المتواجدين حاليا في الفريق".

وأتم "كنا نحتاج لدعم في ذلك المركز ووجدنا ضالتنا في هشام محمد".

وكان هشام محمد انضم إلى الأهلي قادما من المقاصة في عام 2017.

وشارك هشام محمد في الموسم الماضي رفقة الأهلي في 22 مباراة لم يسجل أو يصنع أي هدف خلالهم.

وبذلك تنتهي رحلة صاحب الـ29 عاما مع الأهلي للمرة الثانية بعدما رحل عنه في عام 2012 بشكل نهائي إلى مصر المقاصة قبل أن يعود للأهلي.

كما أعير هشام محمد من قبل مرتين من الأهلي إلى سموحة واتحاد الشرطة.

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