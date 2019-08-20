الغازي يكشف مشكلة تعرض لها تريزيجيه في أيامه الأولى مع أستون فيلا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 - 16:40

كتب : FilGoal

تريزيجيه (الموقع الرسمي لأستون فيلا)

كشف أنور الغازي جناح أستون فيلا عن مشكلة يتعرض لها زميله المصري محمود حسن "تريزيجيه" رفقة بعض اللاعبين الجدد بالفريق.

أستون فيلا ضم 12 لاعبا - بينهم تريزيجيه - خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد عودته للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الغازي في تصريحات لجريدة برمنجام ميل: "الأمر أصعب قليلاً مع أولئك الذين لا يتحدثون اللغة الإنجليزية جيدا وهذا كانت المشكلة".

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وأضاف الهولندي "نتعرف على بعضنا البعض جيدًا لأننا نتدرب معًا كثيرًا. كلنا نساعد بعضنا البعض في الاستقرار".

وواصل "لقد لعب أحمد المحمدي دورا كبيرا مع تريزيجيه، لكننا نساعد كل لاعب يدخل فريقنا".

وأتم صاحب الأصول المغربية "لابد أن تسود الروح الجماعية داخل أستون فيلا".

شارك تريزيجيه بشكل أساسي في أول مباراتين لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن الفري خسر المباراتين.

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محمود تريزيجيه أستون فيلا أنور الغازي

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