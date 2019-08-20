مران الأهلي – محاضرة مطولة من يوسف.. و3 تقسيمات في الملعب

واصل الأهلي استعداداته اليومية بالتدرب في ملعب مختار التتش من أجل مواجهة اطلع برة يوم الجمعة المقبلة في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران محاضرة مطولة من محمد يوسف للاعبين كما عقد جلسة مع رمضان صبحي والطبيب للاطمئنان على حالة اللاعب.

وشهد المران مشاركة وليد سليمان في تدريبات الكرة فيما خاض رامي ربيعة وصالح جمعة تدريبات منفردة.

وواصل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق خوض تدريباته بشكل منفرد.

كما استمر سعد سمير ومحمد محمود في خوض برنامجهما التأهيلي.

وأقام يوسف 3 تقسيمات للكرة في الملعب وركز على الرقابة اللصيقة وسرعة التحركات وتألق أحمد الشيخ وسجل أكثر من هدف.

يذكر أن اللقاء المقبل سيكون هو على أرض الأهلي بعدما فاز في اللقاء الأول برباعية دون رد باعتبار أن اطلع برة خاض المباراة الأولى على ملعبه رغم إقامتها في برج العرب.

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