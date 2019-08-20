لاعب الزمالك الشاب إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 - 19:02

كتب : FilGoal

شعار الزمالك

غادر لاعب الزمالك الشاب محمود حسن (مواليد 97) إلى ألمانيا صباح اليوم الثلاثاء لإجراء عملية الرباط الصليبي هناك.

وتعرض اللاعب لإصابة بقطع الرباط الصليبي خلال وقت سابق أثناء تواجده في معسكر الفريق الأول بالقاهرة.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيخضع للجراحة يوم الخميس المقبل بأحد المستشفيات هناك في ألمانيا.

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وجاء ذلك بعد قرار مجلس إدارة الزمالك بعلاج اللاعب هناك حتى يتماثل الشفاء ويعود للملاعب قريبا.

وكان محمود حسن قد تدرب بشكل دائم طوال الموسم الماضي مع الفريق الأول للزمالك.

ويستعد فريق الزمالك الأول لخوض مباراة إياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا أمام ديكاداها الصومالي يوم السبت المقبل.

وكان الزمالك قد تغلب على الفريق الصومالي بسبعة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب.

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