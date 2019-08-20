أمير مرتضى: أيمن طاهر مستمر في منصبه لحين وصول مدرب الحراس الصربي

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 - 18:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

عمر صلاح - أيمن طاهر - الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة في نادي الزمالك عن استمرار أيمن طاهر في منصبه لحين وصول مدرب الحراس الصربي.

وكان الزمالك في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الثلاثاء قد قدم الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الصربي ميتشو.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الزمالك: "أيمن طاهر مستمر في قيادة تدريبات حراس مرمى الزمالك لحين وصول مدرب الحراس الصربي".

أخبار متعلقة

مؤتمر تقديم ميتشو: عن الزمالك "فخر إفريقيا" وعدد المساعدين.. واتهام من رئيس النادي لـ جروس عبد الله جمعة: لا مانع من كسر قدم صالح لو وجدته ينفرد بمرمى الزمالك عبد الله جمعة يوضح موقفه عند دخول صالح في شجار مع أحد لاعبي الزمالك هداف مونديال اليد يرتدي الأبيض.. الزمالك يضم حسن وليد قداح

وتابع "موافقة أيمن طاهر أمرا ليس غريبا عليه، خاصة أنه من أبناء النادي المخلصين الذين لا يترددون في تلبية نداء إدارة الزمالك في أي وقت".

وشدد "هذا الأمر يحسب له بالتأكيد ويظهر انتمائه وعشقه للقلعة البيضاء".

وأتم المشرف العام على قطاع الكرة في نادي الزمالك "رئيس النادي كان حريصا على توجيه الشكر لأيمن طاهر وتقدير موقفه".

ويبدأ ميتشو مشواره مع الزمالك بمواجهة ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا

مؤتمر تقديم ميتشو: عن الزمالك "فخر إفريقيا" وعدد المساعدين.. واتهام من رئيس النادي لـ جروس

لماذا سيؤثر عدم لعب منتخب مصر لودية في سبتمبر على تصفيات كأس العالم بشكل غير مباشر

اتحاد الكرة لـ في الجول: لا معسكر للمنتخب الأول في سبتمبر

عبد الله جمعة: لا مانع من كسر قدم صالح لو وجدته ينفرد بمرمى الزمالك

مدير أرسنال يكشف: كيف ضم 6 لاعبين في الصيف بـ45 مليون إسترليني

الزمالك أيمن طاهر أمير مرتضى

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: يوفنتوس يحاول ضم مدافع برشلونة الشاب 20 دقيقة | أوروبا
إنجازات كرة اليد المصرية.. "المُعلم تيدمان" من هنا كانت البداية 30 دقيقة | رياضات أخرى
كما انفرد في الجول - فيفا يعلن أسماء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة الجنايني 45 دقيقة | الدوري المصري
خبر سار لجماهير تشيلسي.. هودسون أودوي يعود للتدريبات 54 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك – الظهور الأول لميتشو.. واستمرار طاهر لحين قدوم الـ3 مساعدين ساعة | إفريقيا
16 لاعبا رحلوا عن الزمالك.. تعرف عليهم ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 2 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 3 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 4 خبر في الجول – لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب

قد ينال إعجابك