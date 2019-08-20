أمير مرتضى: أيمن طاهر مستمر في منصبه لحين وصول مدرب الحراس الصربي

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة في نادي الزمالك عن استمرار أيمن طاهر في منصبه لحين وصول مدرب الحراس الصربي.

وكان الزمالك في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الثلاثاء قد قدم الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الصربي ميتشو.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الزمالك: "أيمن طاهر مستمر في قيادة تدريبات حراس مرمى الزمالك لحين وصول مدرب الحراس الصربي".

وتابع "موافقة أيمن طاهر أمرا ليس غريبا عليه، خاصة أنه من أبناء النادي المخلصين الذين لا يترددون في تلبية نداء إدارة الزمالك في أي وقت".

وشدد "هذا الأمر يحسب له بالتأكيد ويظهر انتمائه وعشقه للقلعة البيضاء".

وأتم المشرف العام على قطاع الكرة في نادي الزمالك "رئيس النادي كان حريصا على توجيه الشكر لأيمن طاهر وتقدير موقفه".

ويبدأ ميتشو مشواره مع الزمالك بمواجهة ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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