صلاح: لا أحب حكم الفيديو.. أعشق كرة القدم بأخطاء الحكام واللاعبين

اعترف نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بعدم حبه لتقنية حكم الفيديو التي دخلت كرة القدم في السنوات الأخيرة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن: "لا أحب دخول حكم الفيديو لعالم كرة القدم".

وأضاف "أحب كرة القدم كما هي، نعم من الجيد أحيانًا حماية اللاعبين من التدخلات الخطيرة. لكن في رأيي، قد يكون ذلك هو السبب الوحيد، فقط لحماية اللاعبين.

وأردف "أقبل كرة القدم بأخطاء الحكام وأخطاء اللاعب، أيا كان الأمر. هذه هي الطريقة التي تصبح بها كرة القدم أكثر حماسا".

وواصل "نعم ساعدتني تقنية حكم الفيديو في ركلة الجزاء التي سجلتها في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنها عادلة أكثر من اللازم، نحن نحب كرة القدم بالأخطاء التي تحدث فيها".

وأتم صلاح "انتظروا حصولي على ركلات جزاء أكثر هذا الموسم بسبب حكم الفيديو".

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