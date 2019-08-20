صلاح: لا أحب حكم الفيديو.. أعشق كرة القدم بأخطاء الحكام واللاعبين

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 - 15:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح -ليفربول - توتنام

اعترف نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بعدم حبه لتقنية حكم الفيديو التي دخلت كرة القدم في السنوات الأخيرة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن: "لا أحب دخول حكم الفيديو لعالم كرة القدم".

وأضاف "أحب كرة القدم كما هي، نعم من الجيد أحيانًا حماية اللاعبين من التدخلات الخطيرة. لكن في رأيي، قد يكون ذلك هو السبب الوحيد، فقط لحماية اللاعبين.

أخبار متعلقة

شوبير يُفجرها: تغريدة صلاح عن وردة كانت بالاتفاق مع أبو ريدة.. وهل اكتشف الآن حاجته للعلاج صلاح يوضح سبب دعمه لـ عمرو وردة: التحرش بحاجة للعلاج محمد صلاح يوجه رسالة لرئيس اتحاد الكرة المقبل صلاح يتحدث لأول مرة عن أسباب الفشل في أمم إفريقيا: اللاعبون لم يكونوا سعداء صلاح يرد لأول مرة على "التفكير في الاعتزال دوليا"

وأردف "أقبل كرة القدم بأخطاء الحكام وأخطاء اللاعب، أيا كان الأمر. هذه هي الطريقة التي تصبح بها كرة القدم أكثر حماسا".

وواصل "نعم ساعدتني تقنية حكم الفيديو في ركلة الجزاء التي سجلتها في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنها عادلة أكثر من اللازم، نحن نحب كرة القدم بالأخطاء التي تحدث فيها".

وأتم صلاح "انتظروا حصولي على ركلات جزاء أكثر هذا الموسم بسبب حكم الفيديو".

اقرأ أيضا

مؤتمر تقديم ميتشو: عن الزمالك "فخر إفريقيا" وعدد المساعدين.. واتهام من رئيس النادي لـ جروس

لماذا سيؤثر عدم لعب منتخب مصر لودية في سبتمبر على تصفيات كأس العالم بشكل غير مباشر

اتحاد الكرة لـ في الجول: لا معسكر للمنتخب الأول في سبتمبر

عبد الله جمعة: لا مانع من كسر قدم صالح لو وجدته ينفرد بمرمى الزمالك

مدير أرسنال يكشف: كيف ضم 6 لاعبين في الصيف بـ45 مليون إسترليني

محمد صلاح ليفربول حكم الفيديو

نرشح لكم

أخر الأخبار

القيعي: الجنايني رئيسا لاتحاد الكرة؟ كان يستفز جماهير الأهلي قبل أيام 3 ساعة | الدوري المصري
القيعي: كنت أحاول نسيان هزيمة صن داونز لـ لاسارتي إلى أن هاجم الإدارة في المؤتمر الصحفي 4 ساعة | الدوري المصري
القيعي غاضبا: الحكام المصريين ليسوا بخير والأخطاء أحيانا تكون متعمدة 4 ساعة | الدوري المصري
دونجا: لم يصعد أي مشجع لغرف لاعبي المنتخب ولكن المشكلة كانت عند صلاح فقط 4 ساعة | إفريقيا
أمير عزمي: 4 أسباب أدت لخسارة الدوري.. رحيل كهربا وكاسونجو وإصابة ساسي 5 ساعة | الدوري المصري
رئيس لجنة الحكام يرد على انتقاده بسبب العمل في قناة الأهلي.. وحقيقة إيقاف جهاد جريشة 5 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 2 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 3 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 4 خبر في الجول – لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب

قد ينال إعجابك