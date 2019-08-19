بالفيديو – بوجبا يهدر ركلة جزاء ضد ولفرهامبتون

أهدر بول بوجبا ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الاثنين.

ويحل يونايتد ضيفا على ولفرهامبتون لملاقاته في ملعب مولينكس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 68 حصل بوجبا على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء من قبل لاعب ولفرهامبتون.

وسدد اللاعب الفرنسي الكرة على يمين الحارس روي باتريشيو الذي تصدى له.

ومن خلال 11 ركلة سددهم بوجبا في الدوري الإنجليزي منذ الموسم الماضي أهدر أربعة.

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