بالفيديو – بوجبا يهدر ركلة جزاء ضد ولفرهامبتون

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 22:32

كتب : FilGoal

بوجبا

أهدر بول بوجبا ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الاثنين.

ويحل يونايتد ضيفا على ولفرهامبتون لملاقاته في ملعب مولينكس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 68 حصل بوجبا على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء من قبل لاعب ولفرهامبتون.

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وسدد اللاعب الفرنسي الكرة على يمين الحارس روي باتريشيو الذي تصدى له.

ومن خلال 11 ركلة سددهم بوجبا في الدوري الإنجليزي منذ الموسم الماضي أهدر أربعة.

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بوجبا مانشستر يونايتد ولفرهامبتون

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