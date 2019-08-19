تقرير: برشلونة ينوي استعارة نيمار.. وسان جيرمان غاضب من الخدعة

مسلسل نيمار مازال مستمرا ويبدو أنه سيظل كذلك حتى إغلاق سوق الانتقالات الصيفية أبوابه في إسبانيا في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وينوي برشلونة التقدم بعرض إلى باريس سان جيرمان لاستعارة نيمار مع أحقية شرائه بنهاية الموسم الجاري حسبما ذكرت إذاعة "أر أم سي" الفرنسية.

وأوضح التقرير أن برشلونة حتى الآن لم يقدم أي عرض رسمي وأن كل الحديث الدائر حاليا كان شفهيا.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن سان جيرمان غاضب من خدعة برشلونة بإطالة فترة المفاوضات كي يحاول ضم اللاعب البرازيلي في الأيام الأخيرة من الانتقالات.

ولكن في النهاية هناك اقتناع لدى إدارة سان جيرمان أن نيمار في النهاية سيبقى لاعبا في صفوف الفريق الفرنسي في الموسم الجاري.

وحتى الآن لم يشارك نيمار مع سان جيرمان في أي مباراة.

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