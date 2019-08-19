تقرير: برشلونة ينوي استعارة نيمار.. وسان جيرمان غاضب من الخدعة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 21:57

كتب : FilGoal

نيمار - برشلونة

مسلسل نيمار مازال مستمرا ويبدو أنه سيظل كذلك حتى إغلاق سوق الانتقالات الصيفية أبوابه في إسبانيا في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
برشلونة

وينوي برشلونة التقدم بعرض إلى باريس سان جيرمان لاستعارة نيمار مع أحقية شرائه بنهاية الموسم الجاري حسبما ذكرت إذاعة "أر أم سي" الفرنسية.

وأوضح التقرير أن برشلونة حتى الآن لم يقدم أي عرض رسمي وأن كل الحديث الدائر حاليا كان شفهيا.

أخبار متعلقة

موندو ديبورتيفو تشرح كيف يساهم رحيل كوتينيو إلى بايرن في تعاقد برشلونة مع نيمار توخيل: لا يمكننا خسارة نيمار دون إتمام صفقات جديدة.. علينا التحسن توخيل: نيمار قد يبقى معنا

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن سان جيرمان غاضب من خدعة برشلونة بإطالة فترة المفاوضات كي يحاول ضم اللاعب البرازيلي في الأيام الأخيرة من الانتقالات.

ولكن في النهاية هناك اقتناع لدى إدارة سان جيرمان أن نيمار في النهاية سيبقى لاعبا في صفوف الفريق الفرنسي في الموسم الجاري.

وحتى الآن لم يشارك نيمار مع سان جيرمان في أي مباراة.

اقرأ أيضا:

ميتشو يوقع على عقود تدريبه لـ الزمالك لمدة موسم.. وثنائي مصري في جهازه

الأهلي يخاطب اتحاد الكرة للتأكيد على رفض الأخطاء التحكيمية: نفذ صبرنا وندرس ما لا نتمناه

صلاح يوضح سبب دعمه لـ عمرو وردة: التحرش بحاجة للعلاج

صلاح يتحدث لأول مرة عن أسباب الفشل في أمم إفريقيا: اللاعبون لم يكونوا سعداء

شوبير عن تذمر صلاح من معسكر كأس إفريقيا: نفس الاتهامات التي وجهها خلال المونديال

نيمار برشلونة سان جيرمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

القيعي: ألوم على لاسارتي في شيء واحد.. ما فعلته لا يحدث مع الأهلي دقيقة | الدوري المصري
شوبير يُفجرها: تغريدة صلاح عن وردة كانت بالاتفاق مع أبو ريدة.. وهل اكتشف الآن حاجته للعلاج 8 دقيقة | مصر
ميتشو: حديثي لجماهير الزمالك سيكون عن طريق مستوى الفريق 14 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الزمالك: الأهلي حاول التعاقد مع ميتشو 26 دقيقة | الدوري المصري
أزمة خط الوسط وتبديلات سولشاير المتاخرة في ملامح تعادل ولفرهامبتون ويونايتد 26 دقيقة | تقرير في الجول
بالفيديو – عقدة الذئاب مستمرة.. يونايتد يقتل نفسه أمام ولفرهامبتون ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 2 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 3 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 4 خبر في الجول – لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب

قد ينال إعجابك