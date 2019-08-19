بالوتيلي: أمي كانت تبكي بعدما علمت خبر عودتي إلى مسقط رأسي

"أمي بكت عندما أخبرتها أنني أقترب من الانضمام لنادي بريشيا".. هكذا كشف ماريو بالوتيلي عن رد فعل والدته بعدما علمت أنه سيعود مرة أخرى إلى مسقط رأسه.

بالوتيلي النادي : ماريو بالوتيلي النادي : بريشيا بريشيا

وعاد بالوتيلي مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي وبالتحديد لمسقط رأسه بعدما انضم لصفوف نادي بريشيا رسميا لمدة موسم واحد.

بالوتيلي رفض عرضا من نادي فلامنجو البرازيلي ووافق على الانضمام لنادي بريشيا في مدينة باليرمو مسقط رأسه والمدينة التي تربى فيها مع والديه بالتبني.

ونقلت صحيفة "فوتبول إيطاليا" تصريحات بالوتيلي قائلا: "أمي كانت تبكي عندما علمت الخبر".

وأضاف "كانت سعيدة للغاية لكنها كانت تبكي بشدة".

وأكمل "والدي أيضا مشجعا لنادي بريشيا وكان يحلم أن يراني ألعب مع هذا الفريق، لذلك أعتقد أنه سيكون سعيدا بهذه الخطوة في مسيرتي الكروية".

واستمر في تصريحاته "الآن أنا استهدف أن أكون ضمن تشكيل منتخب إيطاليا للمشاركة في يورو 2020 الصيف المقبل".

وأتم تصريحاته "آمل من كل قلبي ألا تتكرر حالات العنصرية ضد اللاعبين في الدوري الإيطالي التي تكررت أكثر من مرة ضدي وكانت أخر مرة في إيطاليا".

بالوتيلي لعب مع منتخب إيطاليا 36 مباراة دولية سجل خلالهم 14 هدفا.

بريشيا هو النادي الثامن في مسيرة بالوتيلي الكروية التي شهدت الكثير من التقلبات والانتقالات.

بدأ بالوتيلي مسيرته الكروية مع نادي لوميزاني الإيطالي ومنه انضم لصفوف إنتر ميلان ثم انتقل إلى إنجلترا بالتحديد مع فريق مانشستر سيتي.

وعاد مرة أخرى إلى إيطاليا منضما للقطب الثاني في مدينة ميلان، قبل أن يعود مجددا إلى إنجلترا ويوقع مع ليفربول.

وبدأت بعد ذلك تجربة بالوتيلي في الدوري الفرنسي أولا مع نادي نيس ثم انضم لصفوف مرسيليا.

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