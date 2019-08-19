مران الأهلي – تدريبات مكثفة لـ محمد محمود وسعد سمير

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 21:30

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

سعد سمير - محمد محمود - الأهلي

خاض الثنائي سعد سمير ومحمد محمود لتدريبات مكثفة بالكرة اليوم الاثنين تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

ويواصل سعد سمير ومحمد محمود تنفيذ برنامجهما العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

كما خاض الثنائي لبعض الفقرات التأهيلية على هامش المران الذي أقيم على ملعب التتش.

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وتعرض سعد سمير لقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي للركبة في أبريل الماضي، بينما تعرض محمد محمود لقطع في الرباط الصليبي للركبة في يناير الماضي.

وأدى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لتدريبات منفردة خلال المران تحت إشراف طارق سليمان.

وقام إكرامي بالجري حول الملعب، قبل أن يخوض تدريبات قوية اشتملت على التصويب وبعض الفقرات الخاصة بمران الحراس.

ويستعد إكرامي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها وخضوعه لجراحة في الركبة بألمانيا.

وقامت المجموعة التي شاركت في لقاء بيراميدز، بأداء تدريبات استشفائية وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني.

ويقود محمد يوسف مسؤولية تدريب الأهلي لحين تعاقد الأخير من مدرب أجنبي، حسبما أعلن النادي في بيان رسمي بعد إقالة مارتين لاسارتي من منصبه.

ويستعد الأهلي لمواجهة أطلع برة بطل جنوب السودان يوم الجمعة المقبل في إياب الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي على أطلع برة برباعية مقابل لا شيء في ذهاب الدور التمهيدي من المسابقة الإفريقية.

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