محمد صلاح يوجه رسالة لرئيس اتحاد الكرة المقبل

وجه محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر رسالة لمن سيتولى رئاسة اتحاد الكرة المصري قريبا.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وتقدم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وكل مجلسه باستقالة جماعية عقب اخفاق منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة CNN: "يحتاج الشخص الذي سيأتي لأن يكون أمينًا مع نفسه ومحاولة إصلاح الأمر".

وأردف جناح ليفربول "كلاعب في المنتخب المصري فأن اللاعبون لم يكونوا سعداء بالكثير من الأشياء".

وأضاف في رسالته لخليفة أبو ريدة "نأمل أن يأتي رئيس اتحاد الكرة الجديد ليفعل الأمور بطريقة مختلفة".

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واقترب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من إصدار القرار الرسمي بشأن تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري خلال الأيام القليلة المقبلة.

وطلب الاتحاد المصري لكرة القدم من نظيره الدولي إرسال لجنة لدراسة الموقف القانوني لاتحاد الكرة بعد استقالة جميع أعضاء الجبلاية عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة الاتحاد الدولي عن التشكيل الرسمي للجنة المؤقتة إدارة اتحاد الكرة المصري في موعد أقصاه يوم ٢٠ أغسطس الجاري لتتواجد اللجنة لمدة عام في إدارة شئون الجبلاية وحتى الانتهاء من الدورة الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020.

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