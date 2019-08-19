يرى خالد خيري المدير الفني السابق لنادي الشمس، ومعلق كرة اليد الشهير، أن اللعب للأهلي والزمالك قد يكون مصيرا أفضل لأبطال العالم للناشئين من خيار الاحتراف.

منتخب مصر حقق إنجازا تاريخيا وحصد كأس العالم للناشئين 2019 أمس الأحد بعد التغلب على ألمانيا 32-28 في المباراة النهائية.

وصرّح خيري لـ FilGoal.com: "لا أتفق مع مقولة أن الاحتراف أفضل من الانتقال إلى الأهلي والزمالك لناشئي اليد".

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان حسن وليد قداح هداف البطولة رغبته في الانتقال إلى الزمالك من فريقه الشمس. (طالع التفاصيل)

وبرر خيري رأيه: "ما الفائدة من الاحتراف الخارجي في دوريات درجة ثانية وثالثة؟ لو لم يكن الاحتراف في أندية كبيرة بالدوري الفرنسي والألماني فلا فائدة منه".

وتساءل خيري: "ألم نحقق الإنجازات الأخيرة بلاعبين محليين؟ لماذا إذا لا ينتقل اللاعبون إلى الأهلي والزمالك ويكتسبون نضجا كافيا ويعملون على تطوير مستواهم".

وكان خيري قد تنبأ في وقت سابق بمستقبل مبهر لـ حسن وليد في حوار سابق مع FilGoal.com، وقتما أشرف على تدريبه في صفوف الشمس.

وقال خيري في الحوار الذي نُشر مطلع فبراير الماضي: "لدينا أجيال قوية في الطريق من مواليد 1998 و2000، هناك لاعب يتدرب الآن هنا في الصالة يدعى حسن وليد، ظهير أيسر، طوله أكثر من 2 متر، أستعين به في الفريق الأول، وأعتقد أنه سيكون إضافة كبيرة في المستقبل".

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