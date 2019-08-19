لوب ميسي ينافس 9 أهداف أخرى على جائزة بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الاثنين الأهداف العشرة المرشحة لجائزة "بوشكاش" التي يمنحها سنويا للاعب مسجل أجمل هدف في العام.

والأهداف العشرة المرشحة سجلها اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي (نادي برشلونة الإسباني) واللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (لوس أنجيليس جالاكسي الأمريكي) واللاعب البرازيلي ماتيوس كونها (نادي لايبزيج الألماني) واللاعب الكولومبي خوان فرناندو كينتيرو (نادي ريفر بليت الأرجنتيني) واللاعبة أجارا نشوت (منتخب الكاميرون للسيدات) واللاعب الإيطالي فابيو كوالياريلا (نادي سامبدوريا الإيطالي) واللاعبة الأمريكية أمي رودريجيز (نادي يوتا رويالز الأمريكي) واللاعبة بيلي سيمبسون (نادي كليفتونفيل ليديز المنتمي لأيرلندا الشمالية بلد اللاعبة) واللاعب الإنجليزي أندروس تاونسند (نادي كريستال بالاس الإنجليزي) واللاعب الروماني دانيل زوري (نادي ديبيريشني المجري).

شاهد الأهداف، برأيك ما الأجمل؟

🚨 #PUSKAS AWARD 🚨 The ten candidates have been revealed 👀 Vote now 🗳 ️ 👇 — FIFA.com (@FIFAcom) August 19, 2019

وبإمكان الجمهور التصويت لاختيار الهدف الأفضل حتى 1 سبتمبر 2019، وسيختار فيفا أكثر 3 أهداف حصلت على أصوات ليختار خبراء من بينها الهدف الرابح.

صوت من هنا

واختار فيفا الأهداف العشرة من بين الأهداف المسجلة في مختلف بطولات العالم في الفترة من 16 يوليو 2018 إلى 19 يوليو 2019.

ويعلن فيفا الهدف الأجمل خلال حفل توزيع جوائزه السنوية والذي تستضيفه هذا العام مدينة ميلانو الإيطالية في 23 سبتمبر.

وجائزة بوشكاش لعام 2018 نالها محمد صلاح نجم مصر عن هدفه مع ليفربول في شباك إيفرتون.

اقرأ أيضا

هل تعلم أن عم ميتشو درب الخطيب والزمالك؟

ماذا تقول فوتبول مانجر عن ميتشو والزمالك

مواجهة وحيدة لميتشو أمام ناد مصري

ميتشو: حلمي أصبح حقيقة.. ولنبدأ فورا العمل

لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب

الخطيب يبدأ مناقشة ملف المدرب الجديد والإعلان قد يكون نهاية الشهر