تغريم الأهلي وإيقاف عبد الحفيظ عن مباراة الزمالك

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 13:59

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ في مران الأهلي

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاثنين تغريم الأهلي مبلغا قدره 10 آلاف جنيه وإيقاف مدير الكرة بالفريق، سيد عبد الحفيظ، مباراة واحدة.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

الأهلي

وعاقبت اللجنة الأهلي بسبب عدم التزام لاعبيه وجهازه الفني بالجلوس على مقاعد البدلاء طيلة مواجهة بيراميدز التي حسمها الأخير بهدف يوم السبت في ثمن نهائي كأس مصر.

وأوقفت اللجنة عبد الحفيظ "لاعتراضه بأسلوب غير لائق" على الحكم المساعد بعد انتهاء المباراة التي احتضنها ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

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وتقرر إيقاف أيمن أشرف لاعب الأهلي مباراة بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في المباراة.

وبذلك يفتقد الأهلي لأشرف أمام الزمالك في كأس السوبر المصري في 18 سبتمبر، وهي المباراة التي لن يحضرها عبد الحفيظ ولم يتحدد ملعبها بعد.

وودع الأهلي كأس مصر بالخسارة أمام بيراميدز وقررت إدارته في اليوم التالي إقالة المدرب مارتن لاسارتي.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه اطلع برة المنتمي لجنوب السودان يوم الجمعة في ملعب برج العرب في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا.

ووضع الأهلي قدما في دور الـ32 بفوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 4-صفر.

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