سيطرة مصرية على جوائز الأفضل في كأس العالم للناشئين

سيطر نجوم منتخب مصر للناشئين على جوائز الأفضل في بطولة كأس العالم تحت 19 عاما.

وحصد أحمد هشام "دودو" لاعب المنتخب الوطني على جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد ظهور بشكل رائع على مدار كل المباريات.

من جهة أخرى، حصد حسن وليد قداح جائزتي هداف البطولة، وأفضل جناح أيسر في البطولة.

وأخيرا، حصل المتألق عبد الرحمن حُميد على جائزة أفضل حارس في البطولة بفضل تصدياته الرائعة.

كان منتخب مصر قد حصد لقب كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما في مقدونيا، لأول مرة في تاريخ مصر عن هذه الفئة العمرية.

وفاز منتخب مصر على ألمانيا في المباراة النهائية بنتيجة 32 مقابل 28.

.@EHF_eg 🇪🇬, we give you permission to play this short movie in your handball museum. Congratulations, world champions! 🥇 #NorthMacedonia2019



"My award doesn't matter, the most important is that we took the World Cup!" said the World Championship MVP Ahmed Hesham Elsayed pic.twitter.com/AGiB3w1zoy — IHF (@ihf_info) August 18, 2019

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