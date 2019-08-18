سيطرة مصرية على جوائز الأفضل في كأس العالم للناشئين

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 23:18

كتب : FilGoal

احتفالات وروح قتالية في أبرز صوز تتويج مصر بكأس العالم للناشئين

سيطر نجوم منتخب مصر للناشئين على جوائز الأفضل في بطولة كأس العالم تحت 19 عاما.

وحصد أحمد هشام "دودو" لاعب المنتخب الوطني على جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد ظهور بشكل رائع على مدار كل المباريات.

من جهة أخرى، حصد حسن وليد قداح جائزتي هداف البطولة، وأفضل جناح أيسر في البطولة.

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وأخيرا، حصل المتألق عبد الرحمن حُميد على جائزة أفضل حارس في البطولة بفضل تصدياته الرائعة.

كان منتخب مصر قد حصد لقب كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما في مقدونيا، لأول مرة في تاريخ مصر عن هذه الفئة العمرية.

وفاز منتخب مصر على ألمانيا في المباراة النهائية بنتيجة 32 مقابل 28.

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