جوندوجان منتقدا التحكيم: يجب تغيير بعض القوانين

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 23:00

كتب : FilGoal

جوندوجان

انتقد إليكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي بعض القوانين التحكيمية الجديدة في كرة القدم وذلك بعد تعادل فريقه مع توتنام.

إيلكاي جوندوجان

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وألغى الحكم هدفا لمانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة أمام توتنام كاد يمنحه الفوز، لتنتهي المباراة بينهما بالتعادل 2-2 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكتب جوندوجان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قرار الـVAR أمامنا كان صعبا للغاية".

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وتعجب قائلا "الكرة إذا لمست يد المهاجم عن قصد أم لا يحتسب الحكم خطأ ضده، ولكن إذا كان الأمر معكوسا ولمست الكرة يد المدافع قد لا يحتسبها الحكم إذا كان اللاعب لا يقصد ذلك".

وأكمل "هذا القانون لا يصب في مصلحة الفرق الذي تهاجم دائما".

وأتم "في رأيي يجب تغيير هذه القاعدة".

وحرمت تقنية التحكيم بالفيديو VAR مانشستر سيتي من الفوز مرة ثانية على توتنام بعدما ألغى الحكم هدفا في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعد عدة شهور من تكرار نفس الواقعة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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