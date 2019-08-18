جوندوجان منتقدا التحكيم: يجب تغيير بعض القوانين

انتقد إليكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي بعض القوانين التحكيمية الجديدة في كرة القدم وذلك بعد تعادل فريقه مع توتنام.

إيلكاي جوندوجان النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وألغى الحكم هدفا لمانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة أمام توتنام كاد يمنحه الفوز، لتنتهي المباراة بينهما بالتعادل 2-2 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكتب جوندوجان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قرار الـVAR أمامنا كان صعبا للغاية".

وتعجب قائلا "الكرة إذا لمست يد المهاجم عن قصد أم لا يحتسب الحكم خطأ ضده، ولكن إذا كان الأمر معكوسا ولمست الكرة يد المدافع قد لا يحتسبها الحكم إذا كان اللاعب لا يقصد ذلك".

وأكمل "هذا القانون لا يصب في مصلحة الفرق الذي تهاجم دائما".

وأتم "في رأيي يجب تغيير هذه القاعدة".

وحرمت تقنية التحكيم بالفيديو VAR مانشستر سيتي من الفوز مرة ثانية على توتنام بعدما ألغى الحكم هدفا في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعد عدة شهور من تكرار نفس الواقعة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا:

رسميا - إقالة لاسارتي

لجنة التخطيط تناقش "أخطاء التحكيم الفجة" التي عانى منها الأهلي طوال الموسم

مصدر باتحاد الكرة عن موقف رمضان والسولية ضد الزمالك: الإنذارات تسقط مع بداية القيد

لاسارتي والأهلي.. لقب وانفجار معلول وهزيمة تاريخية وعقدة بيراميدز

تقرير تركي: فينيرباهتشة يفاوض أرسنال للتعاقد مع النني