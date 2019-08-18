مران الزمالك – انتظام أوناجم وعبد الله جمعة.. وتواجد ساسي استعدادا لديكاداها

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 22:01

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي خلال مران الزمالك في كينيا استعدادا لمباراة جور ماهيا

خاض لاعبو نادي الزمالك مرانا مسائيا اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالي.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وعقد طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق، اجتماعا مطولا مع اللاعبين على خلفية المران، أشاد فيه بالأداء خلال لقاء الذهاب، وطالبهم باستمرار ذلك إيابا.

وحصل أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق على راحة من التدريبات، فيما انتظم الثلاثي محمد أوناجم، وعبد الله جمعة، ومحمود علاء في التدريبات.

أخبار متعلقة

تحديد ملعب الزمالك والمقاصة في كأس مصر مصدر باتحاد الكرة عن موقف رمضان والسولية ضد الزمالك: الإنذارات تسقط مع بداية القيد طارق يحيى لـ في الجول: سأبلغ الزمالك باعتذاري.. كل التوفيق والمساندة لـ ميتشو رئيس الزمالك: جلسة مع ميتشو لحسم تفاصيل التعاقد

من جهة أخرى، تواجد فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي في التدريبات الجماعية، بعد حصوله على راحة من مباراة ديكاداها بسبب شعوره بالإرهاق.

وأصبح ساسى جاهزا للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا:

رسميا - إقالة لاسارتي

لجنة التخطيط تناقش "أخطاء التحكيم الفجة" التي عانى منها الأهلي طوال الموسم

مصدر باتحاد الكرة عن موقف رمضان والسولية ضد الزمالك: الإنذارات تسقط مع بداية القيد

لاسارتي والأهلي.. لقب وانفجار معلول وهزيمة تاريخية وعقدة بيراميدز

تقرير تركي: فينيرباهتشة يفاوض أرسنال للتعاقد مع النني

في الدوري الزمالك فرجاني ساسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

توخيل: لا يمكننا خسارة نيمار دون إتمام صفقات جديدة.. علينا التحسن 20 دقيقة | أوروبا
بعد حصده جائزة أفضل لاعب.. دودو: ليست مهمة مقارنة باللقب 31 دقيقة | رياضات أخرى
سيطرة مصرية على جوائز الأفضل في كأس العالم للناشئين 48 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس اتحاد اليد يكشف لـ في الجول سبب الإنجازات مؤخرا.. وسر مكافأة الـ1500 جنيه ساعة | رياضات أخرى
جوندوجان منتقدا التحكيم: يجب تغيير بعض القوانين ساعة | أوروبا
بالفيديو - رين يكسر أنف باريس بعودة رائعة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 2 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 3 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 4 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا"

قد ينال إعجابك