مران الزمالك – انتظام أوناجم وعبد الله جمعة.. وتواجد ساسي استعدادا لديكاداها

خاض لاعبو نادي الزمالك مرانا مسائيا اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالي.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وعقد طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق، اجتماعا مطولا مع اللاعبين على خلفية المران، أشاد فيه بالأداء خلال لقاء الذهاب، وطالبهم باستمرار ذلك إيابا.

وحصل أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق على راحة من التدريبات، فيما انتظم الثلاثي محمد أوناجم، وعبد الله جمعة، ومحمود علاء في التدريبات.

من جهة أخرى، تواجد فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي في التدريبات الجماعية، بعد حصوله على راحة من مباراة ديكاداها بسبب شعوره بالإرهاق.

وأصبح ساسى جاهزا للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

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