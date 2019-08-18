كشف خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي احتمالية فشل تعاقد فريقه مع باسم مرسي من الزمالك.

وقال خالد مهدي: "طلبنا من الزمالك مشاركة باسم مرسي في جميع المباريات بما فيهم مواجهات الزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لا نوافق على وضع أي شرط في العقد ينص على عدم مشاركة باسم مرسي أمام الزمالك".

وواصل "إذا لم يوافق الزمالك على طلبنا، فأن الصفقة ستفشل".

وأتم "باسم مرسي لن ينضم لنا، إذا صمم الزمالك على عدم مشاركته ضدهم".

باسم مرسي البالغ من العمر 27 عاما بدأ مسيرته الكروية مع فريق بتروجت ثم انتقل للإنتاج الحربي عام 2013 وقضى معه موسم واحد فقط.

ثم تعاقد الزمالك مع باسم مرسي ليتألق ويحقق مع الأبيض بطولة الدوري المصري مرة وكأس مصر مرتين.

قبل أن يخرج للإعارة مع لاريسا اليوناني في النصف الأول من الموسم الماضي، ثم يقضي النصف الثاني من الموسم معارا مع سموحة.

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