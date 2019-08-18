خاص رسميا – الإنتاج الحربي يضم علي فتحي.. وثنائي الأهلي

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 21:13

كتب : أحمد شاكر

علي فتحي - الإنتاج الحربي

أعلن نادي الإنتاج الحربي بشكل رسمي تعاقده مع علي فتحي ظهير أيسر الزمالك السابق في صفقة انتقال حر.

مصطفى البدري

النادي : الأهلي

محمد عصام الغندور

النادي : الإنتاج الحربي

علي فتحي

النادي : الاتحاد السكندري

الإنتاج الحربي

خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي تحدث مع FilGoal.com ليعلن تعاقده مع علي فتحي، إلى جانب ثنائي 97 من الأهلي مصطفى البدري ومحمد عصام الغندور.

وقال مدير الكرة في الإنتاج: "وقعنا مع محمد الغندور لمدة 5 سنوات، نفس حال مصطفى البدري من الأهلي".

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وأضاف "علي فتحي تواجد معنا في معسكر شرم الشيخ للاطمئنان على حالته والآن وقع بشكل رسمي".

وتابع "علي فتحي وقع على عقود انضمامه للفريق لمدة 3 مواسم".

وانضم علي فتحي إلى صفوف الزمالك في صيف 2016 قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة في أغسطس من نفس العام ليغيب تماما عن ممارسة كرة القدم.

ولعب علي فتحي 3 مباريات بقميص الزمالك في بطولتي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا ولم يشارك في أي لقاء في الدوري.

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