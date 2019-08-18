قلل محمود جابر المدير الفني لفريق الإسماعيلي من التفكير في نتائج الوديات، مشدد "هدفنا الاستقرار على التشكيل الأساسي".

قال مدرب الإسماعيلي "هدفنا الحالي الاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سنخوض به المباريات".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لا نفكر في نتائج الوديات بقدر التفكير في جاهزية اللاعبين".

وواصل "نُفكر في توفير أكثر من لاعب جاهز في كل مركز".

وتابع "كما تحاول إدارة النادي في الوقت الحالي في إتمام بعض الصفقات قبل مواجهة أهلي بنغازي الليبي".

ويعسكر الإسماعيلي في مدينة السادس من أكتوبر استعدادا لمواجهة أهلي بنغازي الليبي في البطولة العربية.

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