لامبارد بعد التعثر الثاني: علينا أن نصبر على الفريق

يرى فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن فريقه يحتاج إلى وقت ليصل إلى مستوى يستطيع به تحقيق نتائج طيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعثر تشيلسي للمباراة الثانية على التوالي في الدوري بتعادله يوم الأحد على ملعبه أمام ليستر سيتي بهدف لمثله ليجمع أول نقطة في البطولة المحلية.

وقال نجم تشيلسي السابق بعد المباراة:"أول 25 دقيقة كانت سريعة، لعبنا جيدا. كدنا نسجل أهدافا أكثر وكنت سعيدا بالبداية".

وواصل "كان علينا الحفاظ على النسق ولم نفعل. احتجنا لمواصلة الضغط ولم نفعل. دائما هناك أشياء علينا العمل على تحسينها، لا يزال الوقت مبكرا في الموسم لكن علينا تذكر حتمية جمع نقاط لكي نتحسن".

وأتم "علينا أن نصبر لأننا نعمل على شيء ما. لو ضاعفنا النتيجة 2-صفر أو 3-صفر لهربنا بالمباراة منهم لكننا لم نستغل هذه الفرص. هذه قصة موسمنا حتى الآن. علينا أن نكون أكثر فاعلية".

وتقدم تشيلسي مبكرا عن طريق لاعبه الشاب ميسون ماونت في الدقيقة السابعة لكنه لم يحافظ على أفضليته ليستقبل هدف التعادل في الدقيقة 67 الذي سجله النيجيري ويلفريد نديدي.

وسقط تشيلسي في الجولة الأولى أمام مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 4-صفر في بداية سيئة للموسم تحت قيادة المدرب الجديد لامبارد.

ويخوض لامبارد أول موسم له في الدوري الممتاز بعدما استعان النادي بخدماته ليخلف الإيطالي ماوريزيو ساري.

ومنذ أيام قدم تشيلسي مباراة طيبة أمام مواطنه ليفربول لكنه خسر بركلات الترجيح كأس السوبر الأوروبي بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بنتيجة 2-2.

ويحل تشيلسي ضيفا على نورويتش سيتي يوم السبت.

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