تحديد ملعب الزمالك والمقاصة في كأس مصر

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 20:19

كتب : عاطف شادي

أشرف بنشرقي - الزمالك - ديكاداها

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا إلى الأمانة العامة لوزارة الدفاع لإبلاغه بطلب إقامة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة في كأس مصر على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويلعب الزمالك ضد المقاصة في دور الـ8 لكأس مصر يوم 28 أغسطس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساء.

على جانب آخر تقام مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود في الدور نفسه من كأس مصر في اليوم ذاته على ملعب السلام في تمام السابعة مساء.

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وكان من المقرر أن تقام مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود في برج العرب ولكن تم نقلها إلى استاد السلام بسبب إقامة مواجهة الزمالك والمقاصة في نفس الملعب.

ويلعب الفائز من بيراميدز وحرس الحدود ضد بتروجيت في دور الـ4 لكأس مصر.

بينما يلتقي الفائز من الزمالك والمقاصة ضد الاتحاد السكندري.

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الزمالك كأس مصر مصر للمقاصة

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