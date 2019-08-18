رسميا - عاد إلى مسقط رأسه.. بريشيا يتعاقد مع بالوتيلي

أعلن نادي بريشيا الإيطالي التعاقد رسميا مع المهاجم ماريو بالوتيلي ليعود مرة أخرى لبلاده بعد فترة من اللعب في فرنسا.

بالوتيلي النادي : بريشيا

وقضى بالوتيلي البالغ من العمر 29 عاما المواسم الثلاثة الماضية في الدوري الفرنسي ولعب مع فريقي نيس ومرسيليا.

ليعود المهاجم الإيطالي مرة أخرى إلى النادي الذي ينتمي للمدينة التي ولد بها بالوتيلي وهي مسقط رأسه.

ومن المنتظر أن يقيم نادي بريشيا العائد حديثا للدوري الإيطالي مؤتمرا صحفيا لتقديم بالوتيلي غدا الإثنين.

وكان بالوتيلي قريبا من الانضمام لصفوف فلامنجو البرازيلي قبل أن تتعثر المفاوضات بين الطرفين.

وكشفت التقارير الصحفية الإيطالية أن بالوتيلي سيتقاضى راتبا مع بريشيا يبلغ مليوني يورو في الموسم الواحد.

بريشيا هو النادي الثامن في مسيرة بالوتيلي الكروية التي شهدت الكثير من التقلبات والانتقالات.

بدأ بالوتيلي مسيرته الكروية مع نادي لوميزاني الإيطالي ومنه انضم لصفوف إنتر ميلان ثم انتقل إلى إنجلترا بالتحديد مع فريق مانشستر سيتي.

وعاد مرة أخرى إلى إيطاليا منضما للقطب الثاني في مدينة ميلان، قبل أن يعود مجددا إلى إنجلترا ويوقع مع ليفربول.

وبدأت بعد ذلك تجربة بالوتيلي في الدوري الفرنسي أولا مع نادي نيس ثم انضم لصفوف مرسيليا.

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