مفاجأة السوق؟ سانشيز على أعتاب إنتر.. يونايتد يدفع 75% من راتبه

مفاجأة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية. أليكسيس سانشيز على أعتاب الرحيل عن مانشستر يونايتد، والمفاجأة هنا ليست في رحيله بل في محطته الجديدة وما سيفعله الفريق الإنجليزي لإتمام الصفقة.

سكاي إيطاليا كشفت في تقرير حصري لها تبقي تفاصيل بسيطة للغاية قبل إعلان انتقال سانشيز بشكل رسمي إلى إنتر الإيطالي.

المفاوضات بين مانشستر يونايتد وإنتر وصلت لمراحل جيدة للغاية. سانشيز سينتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء، وفقا لـ سكاي.

15 مليون يورو فقط لا غير سيتوجب على إدارة إنتر دفعها في حالة رغبتها في ضم سانشيز عقب نهاية الإعارة، وفقا للتقرير الإيطالي.

مانشستر يونايتد يستعد لتحمل 75% من قيمة راتب سانشيز، وفقا لـ"سبورت إيطاليا".

ومن المنتظر سفر سانشيز إلى إيطاليا يوم الثلاثاء ليخضع لفحوصات الكشف الطبي ويوقع بشكل رسمي على عقود انضمامه لـ إنتر.

صاحب الـ 30 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من أرسنال في صفقة مدوية في 2018.

لكن ما كان يُقدمه أليكسيس بقميص أرسنال، لم يظهره على الإطلاق مع يونايتد.

سانشيز شارك في 45 مباراة مع يونايتد ولم يسجل سوى 5 أهداف وصنع 9.

تحرك إنتر نحو سانشيز جاء بعد تمديد إدين دجيكو لعقده مع روما حتى 2022.

وسبق للتشيلي سانشيز اللعب من قبل في الدوري الإيطالي بقميص أودينيزي.

في إيطاليا، سجل أليكسيس 21 هدفا وصنع 20 خلال ظهوره في 112 مباراة في كل البطولات.

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