كشف أحمد أيمن منصور مدافع نادي بيراميدز عن أهدافه للمرحلة المقبلة، وهدف فريقه للتتويج بكأس مصر.

بيراميدز فاز على الأهلي بهدف، وتأهل لربع نهائي كأس مصر.

وقال أحمد أيمن منصور في تصريحات لـFilGoal.com عقب اللقاء: "الفوز اليوم يعد خطوة مهمة في مشوارنا ببطولة كأس مصر".

وأضاف "معروف أن كأس مصر بطولة لا تعرف الفوارق، وكل فريق قادر على هزم أي فريق، لذلك هدفنا هو التتويج بالبطولة خاصة بعد إقصاء الأهلي".

مدافع بيراميدز أتبع "سيباستيان ديسابر مدرب الفريق شدد على ضرورة احترامنا للأهلي قبل اللقاء، خاصة أنهم سيحاولون تعويض فوزنا عليهم في آخر مباراتين".

وأكمل "ديسابر حذرنا أيضا من الثلاثي وليد أزارو، وعلي معلول، وحسين الشحات تحديدا".

وأتم "هدفي المقبل؟ الاستمرار في صفوف منتخب مصر، والاحتراف خارج مصر".

ويلتقي بيراميدز مع حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر.

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