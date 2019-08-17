ذا صن: ليفربول يخطط لجعل صلاح صاحب أكبر راتب في الدوري الإنجليزي

السبت، 17 أغسطس 2019 - 23:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح - السوبر الأوروبي

بدأ ليفربول التفكير في الاحتفاظ بنجمه محمد صلاح وتجديد تعاقده ورفع راتبه لتحصينه من إغراءات كبار أندية أوروبية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية كشفت أن ليفربول يقترب من تجديد تعاقد محمد صلاح براتب أسبوعي يبلغ 430 ألف جنيه إسترليني.

تأتي خطوة ليفربول بالتجديد مع محمد صلاح بسبب التقارير المنتشرة حول اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع النجم المصري.

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وكان محمد صلاح جدد تعاقده مع ليفربول حتى عام 2023 في الصيف الماضي.

ومن المتوقع أن يمدد ليفربول تعاقد صلاح لمدة موسم آخر لينتهي في 2024.

ومع اقتراب أليكسيس سانشيز من الرحيل عن مانشستر يونايتد ومغادرة الدوري الإنجليزي وفي حالة تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول سيصبح النجم المصري هو صاحب أكبر راتب في البريميرليج.

ويقترب سانشيز حاليا من الانضمام لصفوف إنتر ميلان الإيطالي. (طالع التفاصيل)

صلاح البالغ من العمر 27 عاما يخوض موسمه الثالث مع ليفربول وسجل بقميص الريدز 72 هدفا في مختلف البطولات وفاز معهم بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

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