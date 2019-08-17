خاص الإنتاج الحربي يعلن عبر في الجول ضم حارس شباب الأهلي

السبت، 17 أغسطس 2019 - 22:32

كتب : أحمد شاكر

محمد عصام الغندور

كشف خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي عن ضم حارس الأهلي الشاب رسميا.

وقال خالد مهدي في تصريحات لـFilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع محمد عصام الغندور حارس النادي الأهلي، مواليد عام 1997".

وأضاف "ضممنا اللاعب في صفقة انتقال حر، وبعقد لمدة 5 سنوات مقبلة، وسنعلن الصفقة بشكل رسمي مساء غد الأحد".

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وأتم "نعم الآن على إبرام صفقة جديدة في مركز لاعب الوسط المدافع، وسنعلن عن اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة".

كان محمد عصام الغندور قد حرس مرمى منتخب مصر للشباب في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، في عام 2017.

صاحب الـ22 عاما قضى الموسم الماضي معارا لنادي جمهورية شبين في دوري الدرجة الثانية المصري.

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