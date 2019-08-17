جوارديولا: توتنام عبر خط وسط الملعب 4 أو 5 مرات أمامنا.. ويجب إصلاح بعض أخطاء الـVAR

أشاد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بلاعبي فريقه مؤكدا أنهم يستحقون تحقيق الفوز أمام توتنام رغم انتهاء المباراة بالتعادل.

وتعادل مانشستر سيتي لأول مرة له في الدوري الإنجليزي أمام توتنام بهدفين لكل فريق في الجولة الثانية من المسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "كان لنا أكثر من فرصة وأكثر من تسديدة خطيرة على مرماهم ولم نسمح لهم بالتسديد سوى مرتين فقط".

وأضاف "لعبنا بطريقة رائعة وقدمنا مستوى لا يصدق في الملعب، كنا نود الفوز لأن اللاعبين يستحقون ذلك ولكن هذه هي كرة القدم".

وأكمل "لقد عبروا خط منتصف الملعب ربما 4 أو 5 مرات طوال الـ90 دقيقة، لذا نحن دافعنا جيدا أمامهم، وسنعمل على معالجة الأخطاء".

وانتقل للحديث عن قرار حكم الفيديو بإلغاء هدف فريقه الثالث في المباراة قائلا: "الأمر تكرر معنا أمام توتنام للمرة الثانية، إنه حقا صعب للغاية".

وتابع "حدث الأسبوع الماضي وشاهدنا حارس ليفربول لم يكن واقفا على خط المرمى أمام تشيلسي في ركلات الترجيح، الأمور التحكيمية الآن غير واضحة تماما وعليهم إصلاح الأخطاء".

وأكمل "توتنام سجل ضدنا هدفا في دوري الأبطال بعدما لمست الكرة يد لورنتي واحتسبه الحكم، وهي نفس الحالة التي لم يحتسب بسببها هدفنا أمامهم".

وواصل بيب "لقد كان أمرا لا يصدق عندما لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لنا في الشوط الأول بعدما تعرض رودري للشد من قميصه".

وأتم جوارديولا تصريحاته "نحتاج فقط للعمل بجدية أكبر لتسجيل الفرص التي تتاح لنا أمام المرمى".

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