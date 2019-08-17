لوكاس مورا: شكرا تقنية الفيديو

وجة البرازيلي لوكاس مورا لاعب وسط توتنام الإنجليزي الشكر لتقنية الفيديو على إلغاء هدف الفوز القاتل لمانشستر سيتي في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

مورا الذي حل بديلا سجل هدف التعادل 56 عقب ثواني من نزوله.

وألغت تقنية الفيديو هدف مواطنه جابريل جيسوس في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع من عمر اللقاء بسبب لمسة يد على لابورت أثناء تمرير الكرة برأسه.

مورا تحدث لسكاي سبورتس عقب نهاية اللقاء قائلا: "الأمر صار جنونيا عندما تم إلغاء الهدف، إنها الدقيقة الأخيرة واعتقدت أن المباراة انتهت عندما سكنت الكرة الشباك".

وتابع "فقط بإمكان تقنية الفيديو رؤية هذا، لذلك شكرا لتقنية الفيديو، لعبنا بشكل جيد وهي نتيجة جيدة لنا لأننا نعرف الصعوبات في اللعب هنا".

وأتم "علينا أن نلعب بتلك الروح".

الأمر سبق أن تكرر في أحداث ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة الإياب عندما سجل سيتي هدف الفوز القاتل وعقب مطالعة تقنية الفيديو تم إلغاء هدف السيتزين الذي أعلن تأهل توتنام للمربع الذهبي حينها.

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